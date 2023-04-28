Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Квартиры

Квартиры с видом на горы в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Афины, Греция
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 350,000
Продается квартира площадью 530 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…

Параметры недвижимости в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти