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Квартиры в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Афины, Греция
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 350,000
Продается квартира площадью 530 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
2 Количество комнат 6/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается квартира площадью 146 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…

Параметры недвижимости в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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