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Купить дом с бассейном в Teshie, Гана

4 объекта найдено
Дом 2 спальнив Teshie, Гана
Дом 2 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 910
Это сообщество состоит из одноэтажных таунхаусов с спальнями 2 с милыми частными дворами для…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 632,707
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA027Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 3 Спальных дом…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 250,352
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP151Этот таунхаус в самом сердце Spintex надеется объединить роскошную жиз…
Дом 4 спальнив Teshie, Гана
Дом 4 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 2,276
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA001Этот дом представляет собой роскошный таунхаус с спальней 4, расположе…
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