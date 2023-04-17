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Купить дом в Teshie, Гана

9 объектов найдено
Дом 2 спальнив Teshie, Гана
Дом 2 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 132,004
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP141Этот объект представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 и помещения…
Дом 2 спальнив Teshie, Гана
Дом 2 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 910
Это сообщество состоит из одноэтажных таунхаусов с спальнями 2 с милыми частными дворами для…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 632,707
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA027Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 3 Спальных дом…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 154,763
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP049 Это двухквартирный таунхаус с 3 спальнями в охраняемом закрытом сообщ…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 250,352
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP151Этот таунхаус в самом сердце Spintex надеется объединить роскошную жиз…
Дом 4 спальнив Teshie, Гана
Дом 4 спальни
Teshie, Гана
4 ванных комнат
€ 227,593
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM080Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию домов с 4 спал…
Дом 4 спальнив Teshie, Гана
Дом 4 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 168,418
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP050Этот дом представляет собой дом с собственной спальней 4 в запланирова…
Дом 4 спальнив Teshie, Гана
Дом 4 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 2,276
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA001Этот дом представляет собой роскошный таунхаус с спальней 4, расположе…
Дом 6 спаленв Teshie, Гана
Дом 6 спален
Teshie, Гана
5 ванных комнат
€ 345,941
PROPERTY ID: SP092This property is a 6 bedroom house in Spintex for sale. The selling price …
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