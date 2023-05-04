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Дома с бассейном в Tema, Гана

Sakumono
4
2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Prampram, Гана
Дом 2 спальни
Prampram, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 45,985
Дом 3 спальни в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 2,710

Параметры недвижимости в Tema, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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