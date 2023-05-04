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Квартиры с бассейном в Tema, Гана

Sakumono
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 180,689

Параметры недвижимости в Tema, Гана

недорогая
элитная
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