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Квартиры в Tema, Гана

Sakumono
4
Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
€ 149,068
Квартира 2 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
€ 140,034
Квартира 15 спален в Sakumono, Гана
Квартира 15 спален
Sakumono, Гана
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
€ 198,757
Квартира 2 спальни в Tema, Гана
Квартира 2 спальни
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 167,137
Квартира 2 спальни в Tema, Гана
Квартира 2 спальни
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 40,655
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 180,689
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 246,640
Квартира 3 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 149,068
Квартира в Tema, Гана
Квартира
Tema, Гана
€ 126,482
Квартира в Tema, Гана
Квартира
Tema, Гана
€ 49,689

Параметры недвижимости в Tema, Гана

с бассейном
недорогая
элитная
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