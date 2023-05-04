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Жильё в Tema, Гана

Sakumono
8
30 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
€ 149,068
Квартира 2 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
€ 140,034
Дом 5 спален в Prampram, Гана
Дом 5 спален
Prampram, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/3
€ 171,654
Квартира 15 спален в Sakumono, Гана
Квартира 15 спален
Sakumono, Гана
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
€ 198,757
Дом 2 спальни в Prampram, Гана
Дом 2 спальни
Prampram, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 45,985
Квартира 2 спальни в Tema, Гана
Квартира 2 спальни
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 167,137
Дом 2 спальни в Tema, Гана
Дом 2 спальни
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 103,896
Квартира 2 спальни в Tema, Гана
Квартира 2 спальни
Tema, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 40,655
Дом 3 спальни в Tema, Гана
Дом 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 211,406
Квартира 3 спальни в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 149,068
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 246,640
Квартира 3 спальни в Tema, Гана
Квартира 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 180,689
Дом 3 спальни в Tema, Гана
Дом 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 90,344
Дом 3 спальни в Tema, Гана
Дом 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 198,757
Дом 3 ванных в Tema, Гана
Дом 3 ванных
Tema, Гана
Кол-во ванных комнат 3
€ 108,413
Дом 3 спальни в Tema, Гана
Дом 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 117,448
Дом 3 спальни в Tema, Гана
Дом 3 спальни
Tema, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 225,861
Дом 3 спальни в Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 2,710
Дом 4 спальни в Tema, Гана
Дом 4 спальни
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 246,640
Дом 4 спальни в Tema, Гана
Дом 4 спальни
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 144,551
Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 234,895
Дом 4 спальни в Tema, Гана
Дом 4 спальни
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 225,861
Дом 4 спальни в Tema, Гана
Дом 4 спальни
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 359,570
Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 180,689
Дом 4 спальни в Nungua, Гана
Дом 4 спальни
Nungua, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 469,790
Дом 4 спальни в Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 316,205
Дом 4 спальни в Tema, Гана
Дом 4 спальни
Tema, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 144,551
Дом 8 спален в Tema, Гана
Дом 8 спален
Tema, Гана
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
€ 722,754
Квартира в Tema, Гана
Квартира
Tema, Гана
€ 126,482
Квартира в Tema, Гана
Квартира
Tema, Гана
€ 49,689

Параметры недвижимости в Tema, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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