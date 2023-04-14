Купить недвижимость с бассейном в Гане

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117 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 125,030
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,563
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,363,959
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 500,118
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 190,954
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 274,356
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR181Это новый, роскошный жилой дом в самом желанном районе Аккры. Он распо…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 290,978
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL567
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 704,712
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR034. Эта застройка состоит из 8 домов, которые были предназначены исключи…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 409,188
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL556Этот отель идеально подходит для средних и крупных семей, которые ищут…
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 294,615
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS230Это апартаменты, начиная от студии до квартиры с 3 спальнями, располож…
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
Цена по запросу
ID ВЛАДЕЛЬЦА: AR170Этот отель представляет собой меблированную 3-комнатную квартиру в жилом …
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 290,978
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL540Этот дом с 3 спальнями расположен в центре Восточного Легона, который …
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 863,841
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS226Живите в этом красивом таунхаусе с 4 спальнями в тихом районе Кантонме…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 190,954
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR168. Эти просторные апартаменты с 1 расположены в центре города, в нескол…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 77,291
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL131Эти апартаменты представляют собой дизайнерские апартаменты и городски…
Квартира 5 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 800,189
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS221Этот отель с пятью спальнями расположен в центре города Кантонментс, в…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 409,188
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK215Живите в этом прекрасном доме с четырьмя спальнями на тихой улице в о…
Квартира
Аккра, Гана
€ 481,932
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG074 Потрясающая большая квартира открытой планировки в выдающемся районе …
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 83,656
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP299 Это 240 единиц просторной квартиры с 2 до 3 на продажу в Сакумоно. В …
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 654,700
This property is a newly built 5 bedroom house selling at Adjiriganor. The property is situa…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 500,118
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS205 Это недавно построенный двухквартирный дом, продаваемый в Кантонментс…
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 200,047
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ056В отеле находится коллекция высококлассных апартаментов с 1, 2 и 3 спа…
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 109,117
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 113,572
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL330Этот дом представляет собой немеблированную квартиру с 1 спальней для …
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 81,838
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL205Этот современный комплекс состоит из 30 роскошных апартаментов, распол…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,335
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL204Этот современный комплекс представляет собой уникальное жилое сооружен…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,699
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS062Этот отель представляет собой коллекцию люксов, апартаментов и дуплекс…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 90,783
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR022Этот отель представляет собой ультрасовременный городской образ жизни …
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Регионы с недвижимостью на продажу
Большая Аккра
Аккра
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Tema
La
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