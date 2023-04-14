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Купить недвижимость с видом на море в Гане

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Регионы с недвижимостью на продажу

Большая Аккра
Аккра
East Legon
Ashaiman
Tema
La
Teshie
Achimota
Sakumono
Adenta
Haatso
Madina
Oyarifa
Adabraka
Ашанти
Кумаси
Agbogba
Prampram
Aburi
Nungua

Параметры недвижимости в Гане

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