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Купить квартиру в Sakumono, Гана

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат 2 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 150,211
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат 2 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 141,107
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 15 спаленв Sakumono, Гана
Квартира 15 спален
Sakumono, Гана
16 Количество комнат 17 ванных комнат 1 000 м² 1/2 Этаж
€ 200,281
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни
Sakumono, Гана
2 ванных комнат
€ 150,211
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
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