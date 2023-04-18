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Купить недвижимость в Sakumono, Гана

8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат 2 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 150,211
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат 2 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 141,107
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 15 спаленв Sakumono, Гана
Квартира 15 спален
Sakumono, Гана
16 Количество комнат 17 ванных комнат 1 000 м² 1/2 Этаж
€ 200,281
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни
Sakumono, Гана
2 ванных комнат
€ 150,211
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
Дом 3 спальнив Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
3 ванных комнат
€ 2,731
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
Дом 4 спальнив Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
4 ванных комнат
€ 236,696
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
Дом 4 спальнив Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
4 ванных комнат
€ 182,074
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP042Этот дом с 4 спальнями в Spintex. В доме есть спальни с ванной / душем…
Дом 4 спальнив Sakumono, Гана
Дом 4 спальни
Sakumono, Гана
4 ванных комнат
€ 318,630
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP063Этот дом представляет собой недавно построенный таунхаус с спальней 4,…
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