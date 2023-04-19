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Купить дом в Prampram, Гана

2 объекта найдено
Дом 5 спаленв Prampram, Гана
Дом 5 спален
Prampram, Гана
6 Количество комнат 5 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 173,119
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Prampram, Гана
Дом 2 спальни
Prampram, Гана
1 ванных комнат
€ 46,378
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
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