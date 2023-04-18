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Купить недвижимость в Oyarifa, Гана

4 объекта найдено
Дом 2 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
3 ванных комнат
€ 89,705
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
Дом 2 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
2 ванных комнат
€ 50,345
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
Дом 2 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
2 ванных комнат
€ 86,959
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
Дом 4 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 4 спальни
Oyarifa, Гана
4 ванных комнат
€ 201,379
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK061 Это свойство одноэтажного дома 4 - Спальня, продаваемого в Оярифе. Д…
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