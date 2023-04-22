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Дома в Madina, Гана

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Madina, Гана
Дом 4 спальни
Madina, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² 1/1 Этаж
€ 234,308
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Madina, Гана
Дом 4 спальни
Madina, Гана
4 ванных комнат
€ 189,249
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
Дом 4 спальни в Madina, Гана
Дом 4 спальни
Madina, Гана
4 ванных комнат
€ 495,652
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ015Этот отель представляет собой полностью отдельный дом с ванной комнат…
Дом 4 спальни в Madina, Гана
Дом 4 спальни
Madina, Гана
4 ванных комнат
€ 186,392
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK016Этот дом представляет собой спальный дом 4, расположенный в безмятежн…
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