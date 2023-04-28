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Дома с бассейном в Кумаси, Гана

1 объект найдено
Дом 5 спален в Кумаси, Гана
Дом 5 спален
Кумаси, Гана
5 ванных комнат
€ 208,493
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…

Параметры недвижимости в Кумаси, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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