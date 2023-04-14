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Купить вилла в Большая Аккра, Гана

East Legon
5
Аккра
5
Ashaiman
1
Gbawe
1
Вилла В архив
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7 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Gbawe, Гана
Вилла 5 спален
Gbawe, Гана
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² 2/2 Этаж
€ 209,140
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спаленв Oblogo, Гана
Вилла 8 спален
Oblogo, Гана
12 Количество комнат 9 ванных комнат 400 м² 1/3 Этаж
€ 345,536
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 531 м² 3/3 Этаж
€ 1,091,167
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 377 м² 3/3 Этаж
€ 745,631
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 319 м² 3/3 Этаж
€ 591,049
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв East Legon, Гана
Вилла 5 спален
East Legon, Гана
6 Количество комнат 6 ванных комнат 291 м² 3/3 Этаж
€ 527,397
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв East Legon, Гана
Вилла 5 спален
East Legon, Гана
6 Количество комнат 6 ванных комнат 273 м² 3/3 Этаж
€ 409,188
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

с видом на море
недорогая
элитное
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