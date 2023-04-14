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Купить дом с бассейном в Большая Аккра, Гана

Аккра
266
Ashaiman
42
East Legon
40
Tema
20
Teshie
9
La
8
Achimota
7
Adenta
7
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58 объектов найдено
Дом 5 спаленв Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,363,959
Дом 5 спаленв Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 500,118
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 290,978
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL567
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 409,188
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL556Этот отель идеально подходит для средних и крупных семей, которые ищут…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 409,188
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK215Живите в этом прекрасном доме с четырьмя спальнями на тихой улице в о…
Дом 5 спаленв Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 654,700
This property is a newly built 5 bedroom house selling at Adjiriganor. The property is situa…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 500,118
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS205 Это недавно построенный двухквартирный дом, продаваемый в Кантонментс…
Дом 2 спальнив Prampram, Гана
Дом 2 спальни
Prampram, Гана
1 ванных комнат
€ 46,284
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
Дом 2 спальнив Аккра, Гана
Дом 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 80,019
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK204 Это развитие - это новое закрытое сообщество с 98 качественными дома…
Дом 2 спальнив Teshie, Гана
Дом 2 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 909
Это сообщество состоит из одноэтажных таунхаусов с спальнями 2 с милыми частными дворами для…
Дом 3 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 118,210
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
Дом 3 спальнив Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 222,780
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA091Этот отель представляет собой закрытое сообщество с террасой с 3 и 4 с…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
2 ванных комнат
€ 631,968
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA027Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 3 Спальных дом…
Дом 3 спальнив Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 81,838
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI007 Это спальный дом 3, продаваемый в закрытом сообществе в Кумаси-Сокоб…
Дом 3 спальнив East Legon, Гана
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 363,722
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
Дом 3 спальнив Teshie, Гана
Дом 3 спальни
Teshie, Гана
3 ванных комнат
€ 250,059
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP151Этот таунхаус в самом сердце Spintex надеется объединить роскошную жиз…
Дом 3 спальнив East Legon, Гана
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 2,000
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL130 Это стилист с 3 спальнями, ультрасовременный комплекс в Восточном Лег…
Дом 3 спальнив Sakumono, Гана
Дом 3 спальни
Sakumono, Гана
3 ванных комнат
€ 2,728
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 3,092
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS054Этот новый дом представляет собой немеблированный таунхаус с 4 спальня…
Дом 5 спаленв Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS065Этот современный комплекс представляет собой таунхаусы на 10 единиц, р…
Дом 3 спальнив Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 209,140
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK014Этот отель представляет собой сообщество из 3 и 4 прекрасно спроектир…
Дом 4 спальнив La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
4 ванных комнат
€ 636,514
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA026Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 4-комнатного о…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 454,653
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL304Этот дом с 4 спальнями, помещениями для мальчиков и бассейном, продава…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 454,653
PROPERTY ID: ADJ029This property is a 4 bedroom self-compound house in a gated community loc…
Дом 4 спальнив La, Гана
Дом 4 спальни
La, Гана
4 ванных комнат
€ 2,728
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA017Этот красивый дом представляет собой таунхаус с спальней 4 с помещения…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 1,182,098
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB050Этот прекрасный дом представляет собой 4 Дом с собственной спальней с …
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 386,455
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AB073 Это таунхаус на 4 единицы для продажи в Абелемке. В каждом номере ест…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 363,722
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ030Этот дом с 4 спальнями и ванной комнатой расположен в Аджириганоре. Э…
Дом 4 спальнив East Legon, Гана
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…

Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

с видом на море
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