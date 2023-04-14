Купить дом в Большая Аккра, Гана

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339 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 245,513
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
€ 131,849
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,363,959
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 290,978
Дом 3 ванных
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 591,049
Дом 6 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 681,980
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 268,245
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 204,594
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 500,118
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 200,047
Дом 7 спален
East Legon, Гана
10 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 454,653
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 327,350
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA077Этот дом с 4 спальнями продается в Восточном аэропорту, Аккра. Недвижи…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 318,257
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP321Это недавно построенный роскошный дом с 4 спальнями на одном уровне с …
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 454,653
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TRO47Этот дом с 3 спальнями и 1 комнатой для мальчиков расположен в Трасакк…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 591,049
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR09Этот дом в Фазе 1 Трассако имеет 4 спальни и 1 квартал для мальчиков ’.…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR048Живите в этом просторном старом доме с 4 спальнями и 1 комнатой для ма…
Дом 2 спальни
Аккра, Гана
Цена по запросу
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP292 Это таунхаус с 2 спальнями, расположенный в Спинкс. В этом отеле есть…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 436,467
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA068 Этот дом с 4 спальнями расположен в аккуратном и безмятежном районе В…
Дом 4 ванных
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 272,792
НЕДВИЖИМОСТЬ: SP125 Это дом с 4 спальнями, расположенный недалеко от кольцевой развязки Coca…
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 172,768
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP317Этот дом представляет собой недавно построенный дом с 3 спальнями и 1 …
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 363,722
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL569Этот дом представляет собой потрясающий одноэтажный немеблированный до…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 290,978
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL567
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL570Этот дом представляет собой потрясающий одноэтажный немеблированный до…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 136,396
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA099Этот отель представляет собой 5-комнатный немеблированный комплекс в б…
Дом 6 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 500,118
ID ВЛАДЕЛЬЦА: OSK226Этот дом представляет собой потрясающий, полностью меблированный отдельн…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 409,188
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL556Этот отель идеально подходит для средних и крупных семей, которые ищут…
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 318,257
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP313Этот комплекс представляет собой коллекцию 3-комнатного немеблированно…
Вилла 5 спален
Gbawe, Гана
7 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 209,140
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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