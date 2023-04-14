Гана
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Гане
Новые дома в Гане
Все новостройки в Гане
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Гане
Жилая
Квартира в Гане
Дом в Гане
Вилла
Земельные участки в Гане
Элитная недвижимость в Гане
Найти агента в Гане
Агентства недвижимости в Гане
Агенты в Гане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Гане
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Гане
Найти агента в Гане
Агентства недвижимости в Гане
Агенты в Гане
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Гане
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Гана
Большая Аккра
Купить недвижимость в Большая Аккра, Гана
Аккра
376
East Legon
47
Ashaiman
46
Tema
30
La
13
Teshie
10
Achimota
8
Sakumono
8
Adenta
7
Haatso
5
Madina
4
Oyarifa
4
Adabraka
3
Agbogba
2
Prampram
2
Gbawe
1
Nungua
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
465 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат
2 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 150,035
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат
2 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 140,942
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 125,030
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 68,425
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,563
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 254,606
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 245,513
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
€ 131,849
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,363,959
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 290,978
Дом 3 ванных
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 591,049
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
Дом 6 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 681,980
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 268,245
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
Квартира
Аккра, Гана
€ 1,545,820
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 544,674
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 204,594
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 61,833
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 268,245
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 500,118
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 200,047
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 136,396
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL575 Таунхаус с двумя спальнями, расположенный в Ист-Легон-Хиллз. Немногие…
Дом 7 спален
East Legon, Гана
10 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 454,653
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 327,350
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA077Этот дом с 4 спальнями продается в Восточном аэропорту, Аккра. Недвижи…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 318,257
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP321Это недавно построенный роскошный дом с 4 спальнями на одном уровне с …
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 190,954
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
16
Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты