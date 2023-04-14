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Купить недвижимость в Большая Аккра, Гана

Аккра
376
East Legon
47
Ashaiman
46
Tema
30
La
13
Teshie
10
Achimota
8
Sakumono
8
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465 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат 2 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 150,035
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Sakumono, Гана
Квартира 2 спальни
Sakumono, Гана
3 Количество комнат 2 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 140,942
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 125,030
Квартира 1 спальняв Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 68,425
Квартира 1 спальняв Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,563
Квартира 3 спальнив Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 254,606
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 245,513
Дом 3 спальнив Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
€ 131,849
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
Дом 5 спаленв Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,363,959
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 290,978
Дом 3 ванныхв Аккра, Гана
Дом 3 ванных
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 591,049
Квартира 4 спальнив Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
Дом 6 спаленв Аккра, Гана
Дом 6 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 681,980
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 268,245
Квартира 4 спальнив Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 500,118
Квартирав Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€ 1,545,820
Квартира 3 спальнив Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 544,674
Дом 3 спальнив Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 204,594
Квартира 1 спальняв Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 61,833
Квартира 3 спальнив Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 268,245
Дом 5 спаленв Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 500,118
Дом 3 спальнив Аккра, Гана
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 200,047
Квартира 4 спальнив Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 136,396
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL575 Таунхаус с двумя спальнями, расположенный в Ист-Легон-Хиллз. Немногие…
Дом 7 спаленв East Legon, Гана
Дом 7 спален
East Legon, Гана
10 Количество комнат 3 ванных комнат 400 м² 2/2 Этаж
€ 454,653
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 545,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 327,350
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA077Этот дом с 4 спальнями продается в Восточном аэропорту, Аккра. Недвижи…
Дом 4 спальнив Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 318,257
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP321Это недавно построенный роскошный дом с 4 спальнями на одном уровне с …
Квартира 4 спальнив Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 190,954

Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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