Купить вилла в Gbawe, Гана

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Gbawe, Гана
Вилла 5 спален
Gbawe, Гана
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² 2/2 Этаж
€ 209,565
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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