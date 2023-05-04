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Виллы в Ga South, Гана

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1 объект найдено
Вилла 8 спален в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален
Oblogo, Гана
12 Количество комнат 9 ванных комнат 400 м² 1/3 Этаж
€ 345,113
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Ga South, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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