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Дома в Ga South, Гана

2 объекта найдено
Вилла 8 спален в Oblogo, Гана
Вилла 8 спален
Oblogo, Гана
12 Количество комнат 9 ванных комнат 400 м² 1/3 Этаж
€ 345,113
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Oblogo, Гана
Дом 3 спальни
Oblogo, Гана
2 ванных комнат
€ 254,294
Идентификатор недвижимости: OSK099Этот дом представляет собой дом с собственной планировкой …

Параметры недвижимости в Ga South, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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