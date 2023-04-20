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Купить недвижимость в Восточный регион, Гана

Aburi
1
Кофоридуа
1
1 объект найдено
Квартирав Aburi, Гана
Квартира
Aburi, Гана
€ 18,262
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK120 Мы приглашаем предложения на аренду земли площадью около 98 акров, р…

Параметры недвижимости в Восточный регион, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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