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Купить вилла в East Legon, Гана

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5 объектов найдено
Вилла 6 спаленв East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 531 м² 3/3 Этаж
€ 1,080,740
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 377 м² 3/3 Этаж
€ 738,506
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спаленв East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 319 м² 3/3 Этаж
€ 585,401
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв East Legon, Гана
Вилла 5 спален
East Legon, Гана
6 Количество комнат 6 ванных комнат 291 м² 3/3 Этаж
€ 522,358
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв East Legon, Гана
Вилла 5 спален
East Legon, Гана
6 Количество комнат 6 ванных комнат 273 м² 3/3 Этаж
€ 405,278
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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