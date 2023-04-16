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Купить недвижимость с бассейном в East Legon, Гана

11 объектов найдено
Квартира 1 спальняв East Legon, Гана
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 108,074
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
Квартира 1 спальняв East Legon, Гана
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 63,043
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL282. Эти хорошо продуманные дома включают 1,2 и 3 спальни, апартаменты и …
Квартира 2 спальнив East Legon, Гана
Квартира 2 спальни
East Legon, Гана
2 ванных комнат
€ 191,831
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL195Этот комплекс спален 2 расположен в посольском анклаве Восточный Легон…
Дом 3 спальнив East Legon, Гана
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 360,247
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
Дом 3 спальнив East Legon, Гана
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 1,981
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL130 Это стилист с 3 спальнями, ультрасовременный комплекс в Восточном Лег…
Квартира 4 спальнив East Legon, Гана
Квартира 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 468,321
ID владельца: EL196Этот новый комплекс представляет собой двухквартирный дом с 4 спальнями и…
Дом 4 спальнив East Legon, Гана
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 495,339
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
Дом 4 спальнив East Legon, Гана
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 4,053
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH009Этот комплекс состоит из 4,5 и 6 спальных домов в закрытом сообществе …
Дом 5 спаленв East Legon, Гана
Дом 5 спален
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 900,617
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR014Этот роскошный дом является 5 Продажа меблированного дома с спальней, …
Дом 6 спаленв East Legon, Гана
Дом 6 спален
East Legon, Гана
6 ванных комнат
€ 1,801,234
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP149Этот плюшевый дом площадью 1 акр представляет собой меблированный дом …
Квартира 1 спальняв East Legon, Гана
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 79,164
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL269Этот роскошный отель состоит из студии, апартаментов с 2 и 3 спальнями…
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