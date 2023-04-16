Купить квартиру с бассейном в East Legon, Гана

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Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 108,074
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 63,043
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL282. Эти хорошо продуманные дома включают 1,2 и 3 спальни, апартаменты и …
Квартира 2 спальни
East Legon, Гана
2 ванных комнат
€ 191,831
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL195Этот комплекс спален 2 расположен в посольском анклаве Восточный Легон…
Квартира 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 468,321
ID владельца: EL196Этот новый комплекс представляет собой двухквартирный дом с 4 спальнями и…
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 79,164
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL269Этот роскошный отель состоит из студии, апартаментов с 2 и 3 спальнями…
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