Купить недвижимость в East Legon, Гана

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East Legon
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47 объектов найдено
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Дом 7 спален
East Legon, Гана
10 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 450,309
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 ванных
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 270,185
НЕДВИЖИМОСТЬ: SP125 Это дом с 4 спальнями, расположенный недалеко от кольцевой развязки Coca…
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 108,074
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 63,043
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL282. Эти хорошо продуманные дома включают 1,2 и 3 спальни, апартаменты и …
Квартира 2 спальни
East Legon, Гана
2 ванных комнат
€ 191,831
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL195Этот комплекс спален 2 расположен в посольском анклаве Восточный Легон…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 247,670
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH002 Это свойство 3 - Спальня полуотдельный дом, расположенный в самом сер…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 297,204
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AH001Этот дом с 3 спальнями и 1 спальней с ванными комнатами. Это свойство …
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 180,123
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP048Этот объект представляет собой двухквартирный дом с спальней 3 в запла…
Квартира 3 спальни
East Legon, Гана
2 ванных комнат
€ 315,216
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL297Этот изысканный дом представляет собой меблированный таунхаус с спальн…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 360,247
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 265,682
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL288Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию таунхаусов с 3…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 315,216
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL267Этот дом представляет собой таунхаус с спальней 3 с помещениями для пе…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 1,981
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL130 Это стилист с 3 спальнями, ультрасовременный комплекс в Восточном Лег…
Квартира 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 468,321
ID владельца: EL196Этот новый комплекс представляет собой двухквартирный дом с 4 спальнями и…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 405,278
PROPERTY ID: EL007This property is located in East Legon. It is 3 minutes drive away from th…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 405,278
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL279Этот дом с 4 спальнями и ванной комнатой на продажу недалеко от Трасса…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 180,123
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP114Этот дом представляет собой отдельно стоящий одноэтажный дом с 4 спаль…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 432,296
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL278Этот прекрасный дом представляет собой 4 Дом с спальней с 2 Кварталы п…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 495,339
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 360,247
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL129Этот дом представляет собой спальный дом 4, расположенный в Восточном …
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 252,173
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP093Этот дом с 4 спальнями в Spintex на продажу. Цена продажи составляет $…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 342,234
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL015Этот дом 5 состоит из всех домов с ванными комнатами в нескольких мину…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 315,216
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL169Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 369,253
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL076 Это дом с 4 спальнями на продажу в Восточном Легоне. Собственность яв…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 450,309
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL147Этот дом представляет собой недавно построенный дом с собственной спал…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 153,105
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP079Этот отель представляет собой 4-комнатный комплекс, расположенный рядо…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 288,197
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL040Этот дом с 4 спальнями и 2 спальнями для мальчиков расположен в Восточ…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 1,801
ID недвижимости: EA036Этот отель представляет собой недавно отремонтированный таунхаус с 4 с…
Квартира 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 243,167
Недвижимость: EA029Этот объект представляет собой двухквартирную квартиру с спальней в Восто…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 292,701
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ006Эта новая разработка представляет собой коллекцию таунхаусов с спальн…
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