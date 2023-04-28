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Жильё в Ашанти, Гана

Кумаси
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Nkwanta, Гана
Дом 3 спальни
Nkwanta, Гана
2 ванных комнат
€ 317,272
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI004Этот старт художественного развития - это эксклюзивное закрытое сообщ…
Дом 5 спален в Кумаси, Гана
Дом 5 спален
Кумаси, Гана
5 ванных комнат
€ 208,493
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
Дом 6 спален в Кумаси, Гана
Дом 6 спален
Кумаси, Гана
6 ванных комнат
€ 271,947
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI005Этот дом представляет собой красивый дом с спальней 6 с персоналом в …

Параметры недвижимости в Ашанти, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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