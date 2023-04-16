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Купить вилла в Ашайман, Гана

Ashaiman
1
Gbawe
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Gbawe, Гана
Вилла 5 спален
Gbawe, Гана
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² 2/2 Этаж
€ 207,142
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
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