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Купить недвижимость с бассейном в Ашайман, Гана

Ashaiman
46
Achimota
8
Adenta
7
Haatso
5
Madina
4
Oyarifa
4
Agbogba
2
Gbawe
1
3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Agbogba, Гана
Квартира 2 спальни
Agbogba, Гана
2 ванных комнат
€ 139,596
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
Дом 3 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 117,080
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
Квартира 1 спальняв Achimota, Гана
Квартира 1 спальня
Achimota, Гана
1 ванных комнат
€ 81,056
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ057Эта новая разработка представляет собой коллекцию из 36 дизайнерских к…

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
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