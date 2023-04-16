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Купить дом с бассейном в Ашайман, Гана

Ashaiman
42
Achimota
7
Adenta
7
Haatso
5
Madina
4
Oyarifa
4
Agbogba
1
Gbawe
1
1 объект найдено
Дом 3 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 117,080
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

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