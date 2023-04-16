Гана
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Гане
Новые дома в Гане
Все новостройки в Гане
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Гане
Жилая
Квартира в Гане
Дом в Гане
Вилла
Земельные участки в Гане
Элитная недвижимость в Гане
Найти агента в Гане
Агентства недвижимости в Гане
Агенты в Гане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Гане
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Гане
Найти агента в Гане
Агентства недвижимости в Гане
Агенты в Гане
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Гане
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Гана
Большая Аккра
Ашайман
Дома
Купить дом в Ашайман, Гана
Ashaiman
42
Achimota
7
Adenta
7
Haatso
5
Madina
4
Oyarifa
4
Agbogba
1
Gbawe
1
Дом
Очистить
42 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 5 спален
Gbawe, Гана
7 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 207,142
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Madina, Гана
5 Количество комнат
5 ванных комнат
500 м²
1/1 Этаж
€ 234,160
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Madina, Гана
4 ванных комнат
€ 189,130
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат
5 ванных комнат
206 м²
2/2 Этаж
€ 405,278
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат
5 ванных комнат
230 м²
2/2 Этаж
€ 288,197
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
2 ванных комнат
€ 49,534
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
3 ванных комнат
€ 88,260
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
2 ванных комнат
€ 85,559
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
1 ванных комнат
€ 63,043
Эта коллекция объектов недвижимости представляет собой отдельно стоящие и расширяемые дома с…
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
1 ванных комнат
€ 58,540
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
1 ванных комнат
€ 58,540
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK074 В застройке будет представлено 2-х и 3-х спальных дома, как отдельно…
Дом 2 спальни
Berekuso, Гана
2 ванных комнат
€ 40,528
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
Дом 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 85,559
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK088Этот отель представляет собой здание таунхауса 2 Bedroom Terrace в са…
Дом 2 спальни
Achimota, Гана
2 ванных комнат
€ 72,049
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 117,080
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
Дом 3 спальни
Haatso, Гана
2 ванных комнат
€ 47,102
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
Дом 3 спальни
Adenta, Гана
3 ванных комнат
€ 108,975
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK003Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с 3 спальнями в охра…
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
3 ванных комнат
€ 148,602
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK010Beds 3 Ванны 3.50 М2 210 Размер лота 40 футов х 80 футов Год постройк…
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 90,062
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK039Этот дом с 3 спальнями и достаточным комплексом расположен в Ист-Лего…
Дом 3 спальни
Adenta, Гана
3 ванных комнат
€ 180,123
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
Дом 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 148,602
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK042Этот отель представляет собой двухквартирный таунхаус с 3 спальнями, …
Дом 3 спальни
Haatso, Гана
3 ванных комнат
€ 141,397
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
Дом 3 спальни
Agbogba, Гана
3 ванных комнат
€ 117,080
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
Дом 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 85,559
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL270Это коллекция двухквартирных домов с спальнями 3 и 4, продаваемых в Ис…
Дом 4 спальни
Haatso, Гана
4 ванных комнат
€ 315,216
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL007Это новый дом с 4 спальнями на продажу в Западном Легоне, Аккра. Все о…
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
3 ванных комнат
€ 180,123
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
Дом 4 спальни
Ashaiman, Гана
4 ванных комнат
€ 148,602
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK011Этот красивый комплекс представляет собой большой таунхаус с спальней…
Дом 3 спальни
Achimota, Гана
4 ванных комнат
€ 225,154
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…
Дом 4 спальни
Madina, Гана
4 ванных комнат
€ 495,339
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ015Этот отель представляет собой полностью отдельный дом с ванной комнат…
Дом 4 спальни
Ashaiman, Гана
4 ванных комнат
€ 225,154
PROPERTY ID: SP061This is a 4 bedroom detached house with 1 study room. All the rooms in thi…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Ашайман, Гана
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты