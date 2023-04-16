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Купить недвижимость в Ашайман, Гана

Ashaiman
46
Achimota
8
Adenta
7
Haatso
5
Madina
4
Oyarifa
4
Agbogba
2
Gbawe
1
46 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Gbawe, Гана
Вилла 5 спален
Gbawe, Гана
7 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² 2/2 Этаж
€ 207,142
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Madina, Гана
Дом 4 спальни
Madina, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² 1/1 Этаж
€ 234,160
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Madina, Гана
Дом 4 спальни
Madina, Гана
4 ванных комнат
€ 189,130
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL510Этот недавно законченный дом представляет собой красивый семейный дом …
Дом 4 спальнив Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 206 м² 2/2 Этаж
€ 405,278
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м² 2/2 Этаж
€ 288,197
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
2 ванных комнат
€ 85,559
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK097Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальнями 2 и 3, п…
Дом 2 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
2 ванных комнат
€ 49,534
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK001Это свойство будет состоять из 55 единиц смеси 2 & 3 спальни среднего…
Дом 2 спальнив Oyarifa, Гана
Дом 2 спальни
Oyarifa, Гана
3 ванных комнат
€ 88,260
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK0192 спальня полу - отдельно – GHS240 000 – 40 X 70 FT 3 спальня отдельн…
Дом 2 спальнив Adenta, Гана
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
1 ванных комнат
€ 63,043
Эта коллекция объектов недвижимости представляет собой отдельно стоящие и расширяемые дома с…
Дом 2 спальнив Adenta, Гана
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
1 ванных комнат
€ 58,540
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK074 В застройке будет представлено 2-х и 3-х спальных дома, как отдельно…
Дом 2 спальнив Adenta, Гана
Дом 2 спальни
Adenta, Гана
1 ванных комнат
€ 58,540
Эта коллекция объектов недвижимости: 2 и 3 спальни двухквартирных и расширяемых домов, новые…
Дом 2 спальнив Berekuso, Гана
Дом 2 спальни
Berekuso, Гана
2 ванных комнат
€ 40,528
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
Квартира 2 спальнив Agbogba, Гана
Квартира 2 спальни
Agbogba, Гана
2 ванных комнат
€ 139,596
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
Квартира 2 спальнив Ashaiman, Гана
Квартира 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 108,524
Дом 2 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 85,559
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK088Этот отель представляет собой здание таунхауса 2 Bedroom Terrace в са…
Дом 2 спальнив Achimota, Гана
Дом 2 спальни
Achimota, Гана
2 ванных комнат
€ 72,049
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
Дом 3 спальнив Haatso, Гана
Дом 3 спальни
Haatso, Гана
2 ванных комнат
€ 47,102
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
Дом 3 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 117,080
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK079Этот комплекс представляет собой 12-этажный современный двухквартирны…
Дом 3 спальнив Adenta, Гана
Дом 3 спальни
Adenta, Гана
3 ванных комнат
€ 108,975
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK003Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с 3 спальнями в охра…
Дом 3 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
3 ванных комнат
€ 148,602
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK010Beds 3 Ванны 3.50 М2 210 Размер лота 40 футов х 80 футов Год постройк…
Дом 3 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 3 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 90,062
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK039Этот дом с 3 спальнями и достаточным комплексом расположен в Ист-Лего…
Дом 3 спальнив Adenta, Гана
Дом 3 спальни
Adenta, Гана
3 ванных комнат
€ 180,123
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
Дом 3 спальнив Haatso, Гана
Дом 3 спальни
Haatso, Гана
3 ванных комнат
€ 141,397
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL030Этот комплекс представляет собой коллекцию двухквартирных таунхаусов с…
Дом 2 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 148,602
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK042Этот отель представляет собой двухквартирный таунхаус с 3 спальнями, …
Дом 3 спальнив Agbogba, Гана
Дом 3 спальни
Agbogba, Гана
3 ванных комнат
€ 117,080
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
Дом 2 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 2 спальни
Ashaiman, Гана
2 ванных комнат
€ 85,559
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL270Это коллекция двухквартирных домов с спальнями 3 и 4, продаваемых в Ис…
Дом 4 спальнив Haatso, Гана
Дом 4 спальни
Haatso, Гана
4 ванных комнат
€ 315,216
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL007Это новый дом с 4 спальнями на продажу в Западном Легоне, Аккра. Все о…
Дом 4 спальнив Adenta, Гана
Дом 4 спальни
Adenta, Гана
3 ванных комнат
€ 180,123
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK007 Это дом с 4 спальнями, вся арматура которого сделана для продажи в A…
Дом 4 спальнив Ashaiman, Гана
Дом 4 спальни
Ashaiman, Гана
4 ванных комнат
€ 148,602
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK011Этот красивый комплекс представляет собой большой таунхаус с спальней…
Дом 3 спальнив Achimota, Гана
Дом 3 спальни
Achimota, Гана
4 ванных комнат
€ 225,154
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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