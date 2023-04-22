Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Большая Аккра
  4. Ашайман
  5. Ashaiman
  6. Achimota

Жильё в Achimota, Гана

8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 206 м² 2/2 Этаж
€ 405,533
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м² 2/2 Этаж
€ 288,379
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Achimota, Гана
Дом 2 спальни
Achimota, Гана
2 ванных комнат
€ 72,095
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK055Этот дом представляет собой двухквартирный таунхаус с 2 (все спальни …
Дом 3 спальни в Achimota, Гана
Дом 3 спальни
Achimota, Гана
4 ванных комнат
€ 225,296
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AC002Этот дом представляет собой двухэтажное здание с ванной комнатой в Ахи…
Дом 4 спальни в Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
4 ванных комнат
€ 270,356
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK087Этот объект представляет собой коллекцию спальных домов 4 в Dome. Дом…
Квартира 1 спальня в Achimota, Гана
Квартира 1 спальня
Achimota, Гана
1 ванных комнат
€ 81,107
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ057Эта новая разработка представляет собой коллекцию из 36 дизайнерских к…
Дом 4 спальни в Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 233 м² 2/2 Этаж
€ 288,379
Дом 4 спальни в Achimota, Гана
Дом 4 спальни
Achimota, Гана
5 Количество комнат 5 ванных комнат 233 м² 2/2 Этаж
€ 288,379
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Realting.com
Перейти