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Виллы в Аккра, Гана

East Legon
5
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5 объектов найдено
Вилла 6 спален в East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 531 м² 3/3 Этаж
€ 1,087,789
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 377 м² 3/3 Этаж
€ 743,323
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в East Legon, Гана
Вилла 6 спален
East Legon, Гана
7 Количество комнат 7 ванных комнат 319 м² 3/3 Этаж
€ 589,219
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален в East Legon, Гана
Вилла 5 спален
East Legon, Гана
6 Количество комнат 6 ванных комнат 291 м² 3/3 Этаж
€ 525,765
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален в East Legon, Гана
Вилла 5 спален
East Legon, Гана
6 Количество комнат 6 ванных комнат 273 м² 3/3 Этаж
€ 407,921
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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