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Жильё с бассейном в Аккра, Гана

East Legon
46
La
13
Adabraka
3
107 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 634,544
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 124,643
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,338
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,359,737
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 498,570
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 190,363
Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 273,506
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR181Это новый, роскошный жилой дом в самом желанном районе Аккры. Он распо…
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 290,077
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL567
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 702,531
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR034. Эта застройка состоит из 8 домов, которые были предназначены исключи…
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 407,921
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL556Этот отель идеально подходит для средних и крупных семей, которые ищут…
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 293,703
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS230Это апартаменты, начиная от студии до квартиры с 3 спальнями, располож…
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
Цена по запросу
ID ВЛАДЕЛЬЦА: AR170Этот отель представляет собой меблированную 3-комнатную квартиру в жилом …
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 290,077
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL540Этот дом с 3 спальнями расположен в центре Восточного Легона, который …
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 861,166
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS226Живите в этом красивом таунхаусе с 4 спальнями в тихом районе Кантонме…
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 190,363
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR168. Эти просторные апартаменты с 1 расположены в центре города, в нескол…
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 77,052
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL131Эти апартаменты представляют собой дизайнерские апартаменты и городски…
Квартира 5 спален в Аккра, Гана
Квартира 5 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 797,712
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS221Этот отель с пятью спальнями расположен в центре города Кантонментс, в…
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 407,921
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK215Живите в этом прекрасном доме с четырьмя спальнями на тихой улице в о…
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€ 480,440
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG074 Потрясающая большая квартира открытой планировки в выдающемся районе …
Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 83,397
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP299 Это 240 единиц просторной квартиры с 2 до 3 на продажу в Сакумоно. В …
Дом 5 спален в Аккра, Гана
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 652,674
This property is a newly built 5 bedroom house selling at Adjiriganor. The property is situa…
Дом 4 спальни в Аккра, Гана
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 498,570
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS205 Это недавно построенный двухквартирный дом, продаваемый в Кантонментс…
Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 199,428
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ056В отеле находится коллекция высококлассных апартаментов с 1, 2 и 3 спа…
Квартира 1 спальня в East Legon, Гана
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 108,779
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 113,221
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL330Этот дом представляет собой немеблированную квартиру с 1 спальней для …
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 135,974
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AB044. Эта разработка представляет собой окончательную разработку квартир с…
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 81,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL205Этот современный комплекс состоит из 30 роскошных апартаментов, распол…
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,111
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL204Этот современный комплекс представляет собой уникальное жилое сооружен…

Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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