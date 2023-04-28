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Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,359,737
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 498,570
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 290,077
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL567
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 407,921
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL556Этот отель идеально подходит для средних и крупных семей, которые ищут…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 407,921
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK215Живите в этом прекрасном доме с четырьмя спальнями на тихой улице в о…
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 652,674
This property is a newly built 5 bedroom house selling at Adjiriganor. The property is situa…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 498,570
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS205 Это недавно построенный двухквартирный дом, продаваемый в Кантонментс…
Дом 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 79,771
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK204 Это развитие - это новое закрытое сообщество с 98 качественными дома…
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 222,090
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA091Этот отель представляет собой закрытое сообщество с террасой с 3 и 4 с…
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 81,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI007 Это спальный дом 3, продаваемый в закрытом сообществе в Кумаси-Сокоб…
Дом 3 спальни
East Legon, Гана
3 ванных комнат
€ 362,596
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL194Этот отель представляет собой отдельно стоящий таунхаус с 3 спальнями,…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 3,082
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS054Этот новый дом представляет собой немеблированный таунхаус с 4 спальня…
Дом 5 спален
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS065Этот современный комплекс представляет собой таунхаусы на 10 единиц, р…
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 208,493
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK014Этот отель представляет собой сообщество из 3 и 4 прекрасно спроектир…
Дом 4 спальни
La, Гана
4 ванных комнат
€ 634,544
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA026Этот комплекс недвижимости представляет собой коллекцию 4-комнатного о…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 453,246
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL304Этот дом с 4 спальнями, помещениями для мальчиков и бассейном, продава…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 453,246
PROPERTY ID: ADJ029This property is a 4 bedroom self-compound house in a gated community loc…
Дом 4 спальни
La, Гана
4 ванных комнат
€ 2,719
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LA017Этот красивый дом представляет собой таунхаус с спальней 4 с помещения…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 1,178,438
ID НЕДВИЖИМОСТИ: LB050Этот прекрасный дом представляет собой 4 Дом с собственной спальней с …
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 385,259
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AB073 Это таунхаус на 4 единицы для продажи в Абелемке. В каждом номере ест…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 362,596
ID НЕДВИЖИМОСТИ: ADJ030Этот дом с 4 спальнями и ванной комнатой расположен в Аджириганоре. Э…
Дом 4 спальни
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 634,544
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ097Этот дом представляет собой спальный дом 4 для продажи в Дзорвулу. В д…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 348,999
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP228Этот дом представляет собой одноэтажный одноэтажный дом с 4 спальнями …
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 1,087,789
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS138Этот дом представляет собой спальный дом 4 с бассейном, продаваемым в …
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 226,623
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ID: 0SK073Этот современный дом представляет собой таунхаус с 4 спальнями в ох…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 3,173
EIGENTUMS ID: CS109Этот дом представляет собой 4 двухквартирных дома в жилом комплексе в аре…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 539,362
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP129 Это сообщество из 42 единиц, состоящее из двухквартирных спален 4 (27…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 539,362
PROPERTY ID: RG061This is a 4 bedroom townhouse selling in Ridge. The property comes with ai…
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