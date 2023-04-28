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39
La
8
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Дом
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270 объектов найдено
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Дом 4 ванных
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 235,688
Дом 8 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 679,868
Дом 5 спален
Аккра, Гана
€ 453,246
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 344,467
Дом 5 спален
Аккра, Гана
€ 290,077
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 244,753
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
€ 131,441
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 1,359,737
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
€ 290,077
Дом 3 ванных
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 589,219
Дом 6 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 679,868
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 267,415
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 203,960
Дом 5 спален
Аккра, Гана
5 ванных комнат
€ 498,570
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 199,428
Дом 7 спален
East Legon, Гана
10 Количество комнат
3 ванных комнат
400 м²
2/2 Этаж
€ 453,246
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP320Этот отель представляет собой элегантный меблированный дом с 4 спальня…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 326,337
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA077Этот дом с 4 спальнями продается в Восточном аэропорту, Аккра. Недвижи…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 317,272
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP321Это недавно построенный роскошный дом с 4 спальнями на одном уровне с …
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 453,246
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TRO47Этот дом с 3 спальнями и 1 комнатой для мальчиков расположен в Трасакк…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 589,219
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR09Этот дом в Фазе 1 Трассако имеет 4 спальни и 1 квартал для мальчиков ’.…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TR048Живите в этом просторном старом доме с 4 спальнями и 1 комнатой для ма…
Дом 2 спальни
Аккра, Гана
Цена по запросу
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP292 Это таунхаус с 2 спальнями, расположенный в Спинкс. В этом отеле есть…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 435,116
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EA068 Этот дом с 4 спальнями расположен в аккуратном и безмятежном районе В…
Дом 4 ванных
East Legon, Гана
4 ванных комнат
€ 271,947
НЕДВИЖИМОСТЬ: SP125 Это дом с 4 спальнями, расположенный недалеко от кольцевой развязки Coca…
Дом 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 172,233
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP317Этот дом представляет собой недавно построенный дом с 3 спальнями и 1 …
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 362,596
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL569Этот дом представляет собой потрясающий одноэтажный немеблированный до…
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 290,077
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL567
Дом 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 543,895
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL570Этот дом представляет собой потрясающий одноэтажный немеблированный до…
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Параметры недвижимости в Аккра, Гана
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