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57 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 634,544
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 124,643
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,338
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 190,363
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 273,506
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR181Это новый, роскошный жилой дом в самом желанном районе Аккры. Он распо…
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 702,531
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR034. Эта застройка состоит из 8 домов, которые были предназначены исключи…
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 293,703
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS230Это апартаменты, начиная от студии до квартиры с 3 спальнями, располож…
Квартира
Аккра, Гана
Цена по запросу
ID ВЛАДЕЛЬЦА: AR170Этот отель представляет собой меблированную 3-комнатную квартиру в жилом …
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 290,077
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL540Этот дом с 3 спальнями расположен в центре Восточного Легона, который …
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 861,166
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS226Живите в этом красивом таунхаусе с 4 спальнями в тихом районе Кантонме…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 190,363
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR168. Эти просторные апартаменты с 1 расположены в центре города, в нескол…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 77,052
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL131Эти апартаменты представляют собой дизайнерские апартаменты и городски…
Квартира 5 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 797,712
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS221Этот отель с пятью спальнями расположен в центре города Кантонментс, в…
Квартира
Аккра, Гана
€ 480,440
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG074 Потрясающая большая квартира открытой планировки в выдающемся районе …
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 83,397
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP299 Это 240 единиц просторной квартиры с 2 до 3 на продажу в Сакумоно. В …
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 199,428
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ056В отеле находится коллекция высококлассных апартаментов с 1, 2 и 3 спа…
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 108,779
ID PROPERY: EL232Этот предстоящий комплекс предлагает 20 роскошных апартаментов 1, 2 и 3, вк…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 113,221
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL330Этот дом представляет собой немеблированную квартиру с 1 спальней для …
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 135,974
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AB044. Эта разработка представляет собой окончательную разработку квартир с…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 81,584
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL205Этот современный комплекс состоит из 30 роскошных апартаментов, распол…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,111
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL204Этот современный комплекс представляет собой уникальное жилое сооружен…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,474
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS062Этот отель представляет собой коллекцию люксов, апартаментов и дуплекс…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 90,502
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR022Этот отель представляет собой ультрасовременный городской образ жизни …
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 2,538,175
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OS058Этот комплекс недвижимости предназначен для гостиничных апартаментов в…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
Цена по запросу
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ086Этот предстоящий комплекс состоит из квартир с 1,2 и 3 спальнями. Это …
Квартира 1 спальня
East Legon, Гана
1 ванных комнат
€ 63,454
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL282. Эти хорошо продуманные дома включают 1,2 и 3 спальни, апартаменты и …
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 317,272
Идентификатор недвижимости: CS176. Это эксклюзивная резиденция, расположенная по наиболее во…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 154,285
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AW012Этот отель представляет собой коллекцию 1,2 и 3-комнатных апартаментов…
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 176,766
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS049Этот комплекс представляет собой комплекс из 1,2 и 3 апартаментов с сп…
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Параметры недвижимости в Аккра, Гана
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