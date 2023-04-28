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Квартиры в Аккра, Гана

East Legon
7
La
5
Adabraka
1
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112 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 634,544
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 124,643
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 68,213
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 72,338
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 253,817
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 498,570
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€ 1,541,035
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 542,988
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 61,641
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 267,415
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 135,974
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL575 Таунхаус с двумя спальнями, расположенный в Ист-Легон-Хиллз. Немногие…
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 190,363
Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 273,506
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR181Это новый, роскошный жилой дом в самом желанном районе Аккры. Он распо…
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 253,817
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP316Этот дом представляет собой полностью меблированный дом с 4 спальнями,…
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 149,752
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KD002Этот потрясающий новый комплекс находится в Канде. Это 23-х комнатная …
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 702,531
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR034. Эта застройка состоит из 8 домов, которые были предназначены исключи…
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 293,703
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS230Это апартаменты, начиная от студии до квартиры с 3 спальнями, располож…
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
Цена по запросу
ID ВЛАДЕЛЬЦА: AR170Этот отель представляет собой меблированную 3-комнатную квартиру в жилом …
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 163,168
НЕДВИЖИМОСТЬ IID: HTS024Живите в этом красивом доме с 3 спальнями в тихом районе Хаатсо. Дом…
Квартира 3 спальни в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни
Аккра, Гана
3 ванных комнат
€ 290,077
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL540Этот дом с 3 спальнями расположен в центре Восточного Легона, который …
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 861,166
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS226Живите в этом красивом таунхаусе с 4 спальнями в тихом районе Кантонме…
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 190,363
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR168. Эти просторные апартаменты с 1 расположены в центре города, в нескол…
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€ 317,272
ID НЕДВИЖИМОСТИ: WL060Это участок земли для продажи в Западном Легоне. Он имеет площадь 800 …
Квартира 1 спальня в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня
Аккра, Гана
1 ванных комнат
€ 77,052
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL131Эти апартаменты представляют собой дизайнерские апартаменты и городски…
Квартира 5 спален в Аккра, Гана
Квартира 5 спален
Аккра, Гана
6 ванных комнат
€ 797,712
ID НЕДВИЖИМОСТИ: CS221Этот отель с пятью спальнями расположен в центре города Кантонментс, в…
Квартира 4 спальни в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни
Аккра, Гана
4 ванных комнат
€ 362,596
ID НЕДВИЖИМОСТИ: DZ120Этот недавно законченный дом представляет собой красивый таунхаус с сп…
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€ 480,440
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RG074 Потрясающая большая квартира открытой планировки в выдающемся районе …
Квартира 2 спальни в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни
Аккра, Гана
2 ванных комнат
€ 83,397
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP299 Это 240 единиц просторной квартиры с 2 до 3 на продажу в Сакумоно. В …

Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с бассейном
недорогая
элитная
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