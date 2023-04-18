Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Нижняя Саксония
Вильгельмсхафен
Купить недвижимость в Вильгельмсхафен, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Гамбург, Германия
2 ванных комнат
€ 7,066,487
Исторический таунхаус эпохи Вильгельма в лучшем месте недалеко от Альста Всего в нескольких…
Квартира 4 спальни
Мюнхен, Германия
€ 2,581,986
Квартира убеждает своей близостью к Изару, яркостью, благодаря окнам от пола до потолка, иде…
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Квартира 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат
54 м²
Количество этажей 27
€ 650,000
Высотки – один из символов Франкфурта на Майне. Остекление от пола до потолка во всех жилых …
Дом
Гамбург, Германия
€ 2,036,074
Очаровательный домик расположен в районе Отмаршен в пригороде Гамбурга, одном из самых попул…
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
Квартира
Берлин, Германия
Количество этажей 5
€ 4,592,474
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Квартира 1 спальня
Германия, Германия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 253,191
Недвижимость находится в районе Трептов-Кёпеник, в районе Альтглиенике, на южной стороне ули…
Вилла 3 спальни
Мюнхен, Германия
146 м²
€ 1,251,574
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 5
€ 1,700,000
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
140 м²
8 Этаж
€ 1,530,982
Характеристики Свободно с 31.03.2021 Отопление подогреваемый пол Год построй…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты