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Жильё в Висбаден, Германия

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 3
€ 670,000
Cовременное 3-этажное здание с четкой структурой фасада в столице федеральной земли Гессен -…
Квартира 3 комнаты в Висбаден, Германия
Квартира 3 комнаты
Висбаден, Германия
3 Количество комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 800,000
Квартиры в городских виллах в центре аристократичного г. Висбаден. Элегантный проектрасп…
Квартира 1 спальня в Висбаден, Германия
Квартира 1 спальня
Висбаден, Германия
77 м²
€ 755,500
Восхитительные апартаменты расположены в уникальном дворце Императора Фридриха? построенного…

Параметры недвижимости в Висбаден, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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