Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Рейнланд-Пфальц
  4. Westerwaldkreis

Купить недвижимость в Westerwaldkreis, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спаленв Дармштадт, Германия
Дом 5 спален
Дармштадт, Германия
5 ванных комнат
€ 9,017,941
Этот дом не только предлагает в изобилии жилое пространство; он также отвечает самым взыскат…
Замокв Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
€ 15,487,013
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
Дом 5 спаленв Эрбах, Германия
Дом 5 спален
Эрбах, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 596,075
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
Квартира 2 спальнив Pirmasens, Германия
Квартира 2 спальни
Pirmasens, Германия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 4/1 Этаж
€ 144,999
Квартира 1 спальняв Висбаден, Германия
Квартира 1 спальня
Висбаден, Германия
77 м²
€ 682,041
Восхитительные апартаменты расположены в уникальном дворце Императора Фридриха? построенного…
Квартира 2 комнатыв Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
2 Количество комнат 70 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Квартира 2 спальнив Дармштадт, Германия
Квартира 2 спальни
Дармштадт, Германия
1 ванных комнат 160 м²
€ 1,442,871
Эти две двухуровневые квартиры за величественным фасадом расположены в прекрасном месте в ра…
Дом 7 спаленв Rorichum, Германия
Дом 7 спален
Rorichum, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,411
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 3 комнатыв Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
Квартира 4 спальнив Берлин, Германия
Квартира 4 спальни
Берлин, Германия
149 м²
€ 1,796,743
Эксклюзивные апартаменты расположены в центральном районе, неподалеку от административных уч…
Дом 16 спаленв Потсдам, Германия
Дом 16 спален
Потсдам, Германия
506 м²
€ 2,085,392
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…

Параметры недвижимости в Westerwaldkreis, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти