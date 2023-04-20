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Купить недвижимость в Weil der Stadt, Германия

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Weil der Stadt, Германия
Квартира 2 комнаты
Weil der Stadt, Германия
2 Количество комнат 45 м² Количество этажей 4
€ 320,000
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
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