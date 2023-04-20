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Купить недвижимость в VVG der Stadt Emmendingen, Германия

1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Sexau, Германия
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
3 Количество комнат 74 м² Количество этажей 3
€ 335,000
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…

Параметры недвижимости в VVG der Stadt Emmendingen, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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