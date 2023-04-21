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Виллы возле озера в Германии

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4
Гессен
2
Dreieich
1
Бранденбург
1
Гамбург
1
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Потсдам
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1 объект найдено
Вилла 11 спален в Берлин, Германия
Вилла 11 спален
Берлин, Германия
675 м²
€ 4,800,000
Эта выразительная и элегантная вилла, окруженная многолетними деревьями, расположена на бере…

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