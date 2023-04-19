Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Баден-Вюртемберг
  4. Ульм

Купить недвижимость в Ульм, Германия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартирав Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
60 м²
€ 350,000
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
Вилла 6 спаленв Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
210 м²
€ 753,811
Очаровательный домик расположен на северо-востоке Гамбурга в районе Вольдорф-Ольштедт, округ…
Квартирав Halberstadt, Германия
Квартира
Halberstadt, Германия
€ 6,259,686
Дом 6 спаленв Pirmasens, Германия
Дом 6 спален
Pirmasens, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 260,528
EFH DHH на продажу в Пирмазенс! Очень хорошее состояние! Верхнее местоположение! 66955 Пир…
Кондо 3 комнатыв Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат 68 м² Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
Квартира 3 спальнив Берлин, Германия
Квартира 3 спальни
Берлин, Германия
320 м²
€ 3,356,352
Стильный пентхаус с четырьмя спальнями расположен в популярном районе Шарлоттенбург, в здани…
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 6
€ 665,000
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
Кондо 4 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Шале 20 спаленв Берлин, Германия
Шале 20 спален
Берлин, Германия
1 293 м²
€ 7,673,520
Элегантный дворец расположен в престижном районе Берлина, Грюневальде на территории комплекс…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 56 м² Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Вилла 9 спаленв Германия, Германия
Вилла 9 спален
Германия, Германия
406 м²
€ 7,492,967
Эксклюзивная вилла для проживания либо для дипломатического представительства расположена в …
Дом 2 спальнив Гросберен, Германия
Дом 2 спальни
Гросберен, Германия
300 м²
€ 579,153
Прекрасный дом, построенный по интересному архитектурному проекту, расположен в спокойном пр…

Параметры недвижимости в Ульм, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти