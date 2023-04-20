Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Саксония
Vogtlandkreis
Treuen Neuensalz
Купить недвижимость в Treuen Neuensalz, Германия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Замок
Баден-Вюртемберг, Германия
700 м²
€ 1,176,092
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…
Квартира 2 спальни
Берлин, Германия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 414,447
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
59 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
2-х комнатная квартира с балконом в Берлине - районе Адлерсхоф. Открытая гостиная/столовая с…
Шале 10 спален
Потсдам, Германия
670 м²
€ 3,618,745
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
57 м²
Количество этажей 6
€ 620,000
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
Замок 14 спален
Дрезден, Германия
1 000 м²
€ 859,452
Этот эксклюзивный замок расположился в городе Мейсен недалеко от Дрездена. Замок находится …
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
66 м²
Количество этажей 4
€ 470,000
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно).…
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
4 Количество комнат
133 м²
Количество этажей 4
€ 920,580
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
Шале 7 спален
Германия, Германия
5 000 м²
€ 2,261,716
Роскошный особняк в классическом стиле находится в Баварии - одной из самых живописных неме…
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
56 м²
Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Замок
Рейнланд-Пфальц, Германия
2 800 м²
€ 4,518,556
Германия Рейнланд-Пфальц Замок -отель Аутентичный замок, восстанов…
Дом 6 спален
Klostermoor, Германия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 319,953
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Treuen Neuensalz, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты