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Купить вилла в Тюрингия, Германия

Эрфурт
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1 объект найдено
Виллав Эрфурт, Германия
Вилла
Эрфурт, Германия
540 м²
€ 1,290,000
Великолепная вилла построена в престижном жилом районе в Эрфурте, Тюрингия, Германия, и был…

Параметры недвижимости в Тюрингия, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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